A polêmica com o jogador de futebol Neymar Jr aconteceu no início de março - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 10:33

Any Awuada, acompanhante que alega ter tido um envolvimento com Neymar em uma festa ocorrida há duas semanas, reafirma que está esperando um bebê. Nesta segunda-feira (24), ela recorreu às redes sociais para exibir registros da primeira consulta médica e também do exame de ultrassonografia, que mostrou a presença do feto em seu útero.



"Estou aqui na maternidade, e vou fazer o primeiro ultrassom hoje", disse Any Awuada, empolgada. Durante o exame, questionou a profissional de saúde sobre a localização do bebê e ouviu como resposta: "Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional".



No monitor do equipamento, foi exibido um tempo gestacional de seis semanas, sugerindo que a gravidez começou antes do suposto evento envolvendo o jogador de futebol Neymar Jr., que teria ocorrido no último dia 10 de março, segundo ela. Nas imagens, é possível ver a data de 10 de fevereiro de 2025 e também a data da última segunda-feira, 24 de março, quando o exame foi feito. "Ali é o tempo desde o primeiro dia da minha última menstruação", esclareceu Any Awuada.



Dias antes, a influenciadora de conteúdo adulto já havia tornado pública sua gestação e descartado a ideia de buscar auxílio financeiro do atleta. "Pode ficar tranquila, porque até minha neta eu já aposentei sozinha, sem precisar de pensão de ninguém. Filho não é brincadeira. Vocês não sabem quem é o pai. Só eu sei. Vamos segurar a ansiedade e respeitar", afirmou. Ela também se recusou a revelar a identidade do pai do bebê.