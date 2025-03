Atriz de conteúdo adulto causou polêmica ao se comparar com atrizes globais - Foto: Reprodução

Publicado 25/03/2025 17:27 | Atualizado 25/03/2025 22:12

Andressa Urach, de 37 anos, novamente foi alvo de polêmica após comparar sua profissão de produtora de conteúdo adulto em plataformas por assinatura à de um artista. Durante uma entrevista ao podcast Ticaracaticast, que foi ao ar na última sexta-feira (21), a ex- A Fazenda afirmou ser uma artista ao produzir conteúdo adulto na internet.

Na ocasião, ao falar com os apresentadores do podcast, Carioca e Bola, a modelo e atriz pornô disse a seguinte frase que gerou polêmica: “É o meu trabalho, eu sou uma artista. A atriz da Globo faz a cena de sexo e todo mundo: ‘Ah, que maravilha’. Ela faz a mesma coisa que eu. Isso é hipocrisia”, disse Andressa Urach, gerando burburinhos ainda mais nas redes sociais. Vale lembrar que a ex-Miss Bumbum é um dos maiores nomes da mídia brasileira quando o assunto é plataforma de conteúdo adulto.

Nas redes sociais, Andressa Urach gera, além de vídeos de conteúdo adulto, muitas polêmicas por onde passa. A sua frase mais recente, em que compara sua profissão à de uma artista durante um podcast, acabou repercutindo e muito no Twitter. “Esse é o segredo. Crie uma narrativa bonita na sua cabeça e viva feliz!”, escreveu um internauta. “Pior que ela deve acreditar mesmo no que fala. Agora, quanto a ser artista, bom, qualquer um que faz arte pode ser artista, afinal, é interpretativo. Mas essa mulher já perdeu qualquer discernimento sobre put*ria e vulgaridade faz tempo”, opinou um segundo.

Andressa Urach ficou conhecida na mídia em 2011, quando se tornou assistente de palco do programa Legendários, da Record, apresentado por Marcos Mion. No ano seguinte, a modelo ficou em segundo lugar no concurso de beleza Miss Bumbum Brasil. Porém, sua fama só se espalhou nacionalmente quando integrou o elenco do reality show 'A Fazenda', onde gerou polêmicas com outros participantes. Além disso, vale ressaltar que a atriz pornô também teve um breve romance com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, o qual sempre fez questão de negar.