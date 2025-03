Humorista Felca afirma que foi retirado de círculo de amigos de Virginia - Foto: Reprodução

Publicado 25/03/2025 19:37

O humorista e youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, gerou polêmica após expor sua relação com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Ele, que viralizou nas redes sociais em 2023 ao testar uma base lançada pela WePink, empresa da apresentadora do 'Sabadou', no SBT, abriu o jogo e respondeu qual famoso "não vai com a cara".

No vídeo mencionado, Felca revela que Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, não gostou de uma gravação feita por ele, o que levou a apresentadora a retirá-lo de seu círculo de amigos. Ao ser questionado por Gkay sobre algum famoso com quem não tem uma boa relação, ele responde de forma direta, mencionando a famosa. "Tem alguém que você não vai com a cara na internet?", Pergunta Gkay. "Virginia Fonseca", responde o influenciador.

"Quando eu lancei o vídeo da base, foi uma brincadeira que eu fiz, mas ela me excluiu do núcleo dela porque: 'ah, esse cara me criticou'. Aí quando eu senti isso eu falei: 'puxa, que doideira'. Porque ela poderia ter uma questão de simpatia. Aquele vídeo foi um teor humorístico", disse ele sobre o comportamento de Virginia Fonseca. Na ocasião, o youtuber ainda completou alegando "ego frágil" da famosa.

"Não é uma coisa de 'tenho inimizade com ela, odeio ela'. Eu admiro o trabalho que ela faz, acho muito legal. Só que essa parada de ela falar: 'nossa, ele fez um vídeo que eu não gostei, então não vou ter papo'. É uma coisa que eu acho um ego frágil", finalizou Felca. No entanto, o comentário acabou gerando polêmica entre os internautas. Alguns não concordaram com a opinião dele, defendendo Virginia Fonseca.

Porém, por outro lado, outros sugeriram que Felca estava apenas interpretando um personagem, para gerar entretenimento e viralizar. "Ah me poupe. Sou obrigada a manter no círculo alguém que me ferrou com crítica? Amor deixa te falar, ninguém gosta mesmo não viu?", disse um seguidor. "Quase ninguém entende que o "Felca" é um personagem... ai loviu ele!", apontou outro.