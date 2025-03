A cantora realizou a cirurgia aos 29 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 15:02

A funkeira MC Carol realizou uma cirurgia bariátrica no final de 2022 e contou o que a levou tomar a decisão. De acordo com a artista, ela enfrentou seu "medo da faca" e decidiu passar pelo procedimento após mais de uma década adiando o procedimento. Durante anos, a cantora evitou a operação, mas mudou de ideia depois de precisar de uma intervenção de emergência devido a uma grave crise de vesícula, que colocou sua vida em risco.



Em conversa com a revista Quem, a artista explicou que o apoio de seu médico foi fundamental para que ela tomasse essa decisão após tanto tempo. “Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Aí, com quase 30, fui lá e fiz. Tinha medo. As pessoas falavam: ‘bariátrica mata, você vai morrer’. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou“, relatou.



MC Carol não imaginava que a cirurgia da vesícula a encorajaria a realizar o outro procedimento. “O que me levou a fazer a bariátrica foi ter feito a cirurgia da vesícula forçada. Fui obrigada a operar a vesícula porque fiquei dois anos sofrendo, tendo crises, e uma noite liguei para o meu médico e falei: ‘doutor, pelo amor de Deus, me passa um remédio mais forte’. E ele falou: ‘Carol, não tem remédio mais forte. Você precisa operar urgente senão vai morrer’. Aí tive que operar porque sentia muita dor e tinha que trabalhar“, relembrou.



Segundo a funkeira, seu médico explicou que a bariátrica teria um processo semelhante à cirurgia anterior. “O médico me falou: ‘na bariátrica vou furar no mesmo lugar, vai ser a mesma recuperação’. Falei: ‘mentira, para de caô, doutor!’ (risos). Ele falou que ia ser a mesma dor e foi. Foi a mesma recuperação“, contou, destacando que, após essa conversa, decidiu enfrentar a operação.