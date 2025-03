O ator atribuiu o erro à imaturidade - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/03/2025 10:45

O ator Dado Dolabella ganhou notoriedade do público em 2001, quando interpretou o personagem Robson na novela "Malhação", e desde então seguiu em frente das câmeras. No entanto, durante uma entrevista recente à revista Veja, o também cantor revelou que foi viciado em cocaína durante a adolescência e no início da vida adulta.

Dado Dolabella contou que teve contato com diversos tipos de droga ao frequentar festas da alta sociedade. “Na minha adolescência, juventude até os vinte e poucos anos, a fase de descobertas para a vida, acabei caindo nas festas da high society, onde tem tudo regado. Foi difícil sair, foram dois anos de redemoinho. Graças a Deus, tive um momento em que despertei, um clique, e falei: ‘nunca mais’”, lembrou.

O ex-namorado de Wanessa Camargo também revelou o que o fez mudar de atitude e decidir abandonar o vício. “Foi quando senti que estava perdendo minha personalidade, quem eu era. A droga já estava fazendo com que eu fizesse coisas que eu não faria. Tirei totalmente da minha vida, mais de 15 anos limpo, quase 20 anos… Usei cocaína e outras drogas sintéticas”, contou.

Dado Dolabella finalizou refletindo sobre sua juventude e afirmou que é comum cometer erros nessa fase da vida. “A gente erra pra caramba aos 20 anos, e passa a vida inteira tentando acertar as besteiras daquela fase. Não é um privilégio meu, é da sociedade, que coloca as pessoas numa grande arena. Aos vinte anos falam: ‘Vamos ver se esse cara é bom mesmo’. E todo mundo erra, e vai errar. O restante do tempo é para consertar isso. Mas são dos erros que nascem os grandes aprendizados. É o que faz a gente crescer”, declarou.