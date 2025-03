Bentos dos Anjos Nascimento foi preso a cerca de 650 Km do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 26/03/2025 13:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), Bento dos Anjos Nascimento, suspeito de matar Leonardo Luca Evangelista com um facão durante um churrasco em Irajá, na Zona Norte, na última sexta-feira (21). O foragido foi encontrado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na cidade de Mathias Lobato, em Minas Gerais, a cerca de 650 Km do Rio.

De acordo com as investigações, os dois estavam em uma confraternização da empresa onde trabalham no momento em que se envolveram em uma briga . Com isso, Bento pegou um facão e golpeou Leonardo, Matheus Victor Ribeiro Sila e Jean Evangelista Ferreira. O segundo está internado em uma unidade de saúde e o terceiro recebeu alta.