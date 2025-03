Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II suspendeu aulas na manhã de quarta-feira - Divulgação/Colégio Pedro II

Publicado 26/03/2025 11:54

Rio - O Colégio Pedro II decidiu suspender as aulas do turno da manhã, nesta quarta-feira (26), nos campus do Engenho Novo, na Zona Norte. A medida foi adotada após um dia tensão, com os sequestros de 11 ônibus que foram atrevassados nas principais vias do bairro, em represália à ocupação da Polícia Militar no Morro do São João.

Em comunicado nas redes sociais, os campus do Engenho Novo I e Engenho II informaram que acompanharam, por meio dos vigilantes da escola e da polícia, a movimentação da madrugada. Por conta do intenso movimento policial, a instituição decidiu manter a suspensão das aulas para o turno da manhã, para a segurança dos estudantes e trabalhadores. A nota diz que vai avaliar se haverá condições de manter as atividades da tarde.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento segue intensificado na região e, nesta quarta-feira, não houve registro de ocorrências. Ontem, segundo o Rio Ônibus, nove ônibus foram sequestrados na Rua Barão do Bom Retiro e outros dois na Rua 24 de Maio, entre a manhã e a tarde. Além disso, oito linhas municipais tiveram a operação impactado e precisaram fazer desvios na região.

Ainda segundo a PM, os criminosos deixaram os ônibus atravessados e sem as chaves nas vias e um reboque precisou ser acionado para remover os coletivos. A ação criminosa aconteceu em represália à ocupação no Morro São João, que ocorre desde janeiro para impedir disputas entre facções rivais da comunidade e do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, também na Zona Norte.

Relatos apontam que membros do Comando Vermelho (CV) do Morro do São João voltaram a tentar invadir o Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), recentemente. Nesta quarta-feira, a operação dos ônibus municipais opera normalmente e não houve registro de novos sequestros de coletivos.