Ônibus foram deixados atravessados e sem as chaves por criminosos na Rua Barão do Bom Retiro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/03/2025 09:25

Rio - Criminosos sequestraram oito ônibus municipais, nesta terça-feira (25), no Engenho Novo, na Zona Norte. Entre a manhã e o início da tarde, os bandidos atravessaram os coletivos nas Ruas Barão do Bom Retiro e na Rua 24 de Maio. A ação aconteceu em represália a uma ocupação da Polícia Militar no Morro do São João.

No início da tarde, crimonosos atravessaram dois ônibus do trajeto B71045 - 247 (Camarista Méier x Passeio) e B11515 - 363 (Vila Valqueire x Candelária), na Rua 24 de Maio. Mais cedo, outros seis coletivos também foram usados como barricadas na Rua Barão do Bom Retiro, das linhas B27126 - 639 (Jardim América x Saens Pena); A72045 - 422 (Grajaú x Cosme Velho); B25588- 606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza); C47574 - 607 (Cascadura x Rio Comprido); B25598 - 606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza); e B25511 - 232 (Lins x Castelo).

De acordo com o Rio Ônibus, além dos veículos sequestrados outras seis linhas que passam pela região tiveram a operação prejudicada e estão com desvios: 232 (Lins x Castelo); 606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza); SV606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza); 607 (Cascadura x Rio Comprido); 638 (Marechal Hermes x Saens Peña); e 639 (Jardim América x Saens Peña).

"Mais uma vez reiteramos o apelo as autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", afirmou o sindicato das empresas de ônibus, que destacou que, somente em 2025, 30 coletivos já foram sequestrados.

Segundo a PM, o 3º BPM (Méier) esteve no local depois que criminosos deixaram ônibus atravessados e sem as chaves na Rua Barão do Bom Retiro. Um reboque foi acionado para a liberação da via. A ação criminosa ocorre em represália à ocupação no Morro São João, que ocorre desde janeiro para impedir disputas entre facções rivais da comunidade e do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, também na Zona Norte.