Thaynara Minezes ligou para a vítima se passando por funcionária de um órgão governamentalReprodução

Publicado 25/03/2025 22:29 | Atualizado 25/03/2025 22:44

Rio - Thaynara Minezes dos Santos foi presa em flagrante, nesta terça-feira (25), por tentativa de estelionato contra um idoso em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ela ligou para a vítima se passando por funcionária de um órgão governamental oferecendo cesta básica e remédios.

Para receber os benefícios, a vítima precisaria realizar um cadastro e tirar uma selfie. O golpe consistia em pegar os dados do idoso para criar uma conta bancária e contratar empréstimos em seu nome.

A prisão ocorreu após familiares do idoso desconfiarem da abordagem da suspeita e acionarem a polícia. Agentes da 53ª DP (Mesquita) foram até a residência da vítima e flagraram a suspeita coletando as informações. Ela foi presa no local e levada para a delegacia, onde confessou o crime.

Além da tentativa de estelionato, Thaynara também foi autuada em flagrante por receptação, já que estava com um celular roubado.