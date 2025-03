A vítima ficou com diversos hematomas após o espancamento - Reprodução

A vítima ficou com diversos hematomas após o espancamentoReprodução

Publicado 25/03/2025 19:16

Rio - Cassiano Martiniano Souza, de 27 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (25) por ter agredido, no domingo (23), a companheira usando uma rédea de carroça em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O motivo: ela disse que queria ir embora de um forró e ele não gostou.

fotogaleria

De acordo com a Polícia Civil, após a agressão na carroça, os dois seguiram para casa, onde a mulher tentou acalmá-lo oferecendo o jantar, mas o homem seguiu com as agressões. Entre xingamentos e ameaças de morte, ele a derrubou com uma rasteira, a agarrou pelos cabelos e a arrastou para o quarto.

“A partir daí, uma sessão violenta de espancamento aconteceu, com chutes e socos. Mas o pior foram as marcas no pescoço, a esganadura. Ela ficou tonta, quase desmaiou, mas conseguiu se desvencilhar. Pediu socorro a uma prima, que chamou a polícia, e só então ele parou”, disse a delegada Mônica Areal, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

Após a denúncia, os policiais chegaram a se dirigir à residência do casal, mas Cassiano já havia fugido. Já nesta terça, as equipes localizaram o homem no bairro Santa Rita, onde ele trabalhava em uma construção civil.

Cassiano foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por tentativa de feminicídio.