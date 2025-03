Bombeiros atuaram para controlas as chamas do ônibus na Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 25/03/2025 19:17 | Atualizado 25/03/2025 19:29

Rio - Um ônibus pegou fogo na Avenida Brasil, na altura do Piscinão de Ramos, Zona Norte, no fim da tarde desta terça-feira (25). Apesar do susto, não houve vítimas. Em nota, o Transônibus informou que a empresa associada abriu uma apuração interna para identificar as causas do incêndio, mas as primeiras evidências apontam que foi uma falha mecânica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h30 e está atuando no rescaldo. No momento, a pista lateral da Avenida Brasil está com uma faixa liberada e a central com duas ocupadas. O trânsito está sendo desviado para a faixa seletiva e exclusiva do BRT. De acordo com a Mobi-Rio, não houve interrupções ou alterações no intervalos dos coletivos.

O Centro de Operações do Rio informou que, por volta das 18h45, o trânsito tinha retenções entre os bairros do Caju e Ramos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ônibus em chamas e o trabalho dos bombeiros para cessar o incêndio, enquanto outros motoristas parecem preocupados.

