Carro estava a serviço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - Reprodução

Publicado 25/03/2025 18:06 | Atualizado 25/03/2025 18:14

Rio - O motorista que atropelou e matou uma estudante de 17 anos na calha exclusiva do BRT, na manhã desta terça-feira (25) , na Praça Seca, Zona Oeste, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele estava a serviço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e foi exonerado do cargo após o acidente.

O caso aconteceu em frente ao Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, na Rua Cândido Benício, próximo à estação do BRT Pinto Teles, no sentido Terminal Alvorada.

De acordo com a Polícia Civil, após o atropelamento, o motorista permaneceu no local e foi ouvido pelas autoridades. A perícia foi realizada e as imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos agentes da 28ª DP (Praça Seca). A investigação segue em andamento, e testemunhas também prestaram depoimento.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamentou a morte da estudante e disse que está à disposição dos familiares para prestar toda a assistência necessária. A pasta destacou ainda que vai instaurar procedimento interno para apurar o caso, uma vez que o servidor estava em exercício de sua função.

O governador Cláudio Castro também expressou pesar pela morte da jovem e determinou a exoneração do motorista. Em comunicado, a Secretaria de Cultura informou que está em contato com os familiares da vítima e oferecendo apoio psicológico para lidar com a perda.