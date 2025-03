Carro estava a serviço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - Reprodução

Carro estava a serviço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia CriativaReprodução

Publicado 25/03/2025 12:36

Rio - Uma estudante de 17 anos morreu atropelada por um carro que transitava irregularmente pela calha do BRT, na manhã desta terça-feira (25), na Praça Seca, Zona Oeste. O veículo pertence à Casa Civil e estava a serviço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O caso aconteceu em frente ao Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, na Rua Cândido Benício, próximo à estação do BRT Pinto Teles, no sentido Terminal Alvorada. O translado dos articulados foi desviado para pista de rolamento.

Bombeiros foram acionados, mas a jovem já estava sem vida. O local foi isolado para a perícia da Polícia Civil antes da remoção do corpo.

Uma câmera de segurança da estação filmou o automóvel passando pela calha enquanto havia trânsito na pista principal. De acordo com a Mobi-Rio, o caminho que o motorista transitava é exclusivo para o BRT.

Procurado, o Governo do Rio informou que a a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamenta a morte da estudante e que está à disposição dos familiares para prestar toda a assistência necessária. A pasta destacou ainda que vai instaurar procedimento interno para apurar o caso, uma vez que o servidor estava em exercício de sua função. Ele foi exonerado do cargo.



Ainda de acordo com o governo, o motorista permaneceu no local para prestar socorro à vítima e, posteriormente, se dirigiu à 28ª DP (Praça Seca). A delegacia apura as circunstâncias do acidente. O motorista vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.



"A Secretaria de Cultura segue colaborando com as autoridades competentes para elucidar o caso", informou o órgão, que ressaltou que todos os veículos pertencem à Casa Civil.