Memes: Brasil sofreu goleada para a seleção argentinaReprodução / Twitter

Publicado 26/03/2025 07:30 | Atualizado 26/03/2025 07:35

Rio - A péssima atuação da Seleção e a goleada sofrida contra a Argentina fez os torcedores brasileiros utilizarem as redes sociais para prestar sua indignação e ironiza com memes. Críticas a Dorival, aos jogadores e também a decadência do futebol brasileiro nos últimos anos foram feitas.

A derrota para a Argentina foi a maior do Brasil desde 1959, quando também foi derrotado por 4 a 1 para o maior rival na América do Sul. O resultado aumentou a pressão sobre Dorival Júnior.