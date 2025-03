Dorival Júnior ainda não conseguiu demonstrar confiança sob o comando da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2025 21:36

Rio - O futuro do técnico Dorival Junior na seleção brasileira está indefinido. A permanência do treinador no cargo tem sido questionada internamente, mas a CBF não deve realizar uma troca no comando antes de junho, segundo o jornalista Cahê Mota, do "ge".

Existe pressão. Apesar dos resultados, a percepção mudou e as performances não agradam. Porém, não deve ter uma mudança antes dos jogos de junho, já que alguns nomes avaliados pela CBF estarão no Mundial de Clubes, que será realizado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Entre os nomes, o técnico Carlo Ancelotti segue em pauta. O treinador italiano ainda não renovou o contrato com o Real Madrid e pode deixar o clube após o término da temporada, em junho. O clube ainda disputa o título espanhol e da Liga dos Campeões, mas sofre com instabilidade.