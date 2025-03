Brasil foi goleado pela Argentina, no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias - AFP

Publicado 25/03/2025 22:59

Rio - A seleção brasileira teve mais uma atuação decepcionante e sofreu uma dolorosa derrota. O Brasil foi goleado pela Argentina por 4 a 1, nesta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias, e protagonizou mais um vexame no ciclo da Copa do Mundo de 2026. O resultado mostrou a diferença entre os trabalhos das seleções e escancarou os problemas do time brasileiro.

Foi a primeira vez na história das Eliminatórias que o Brasil sofreu quatro gols na mesma partida. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone marcaram para a Argentina, enquanto Matheus Cunha fez o gol de honra brasileiro. Com a derrota, a seleção brasileira caiu para quarto, com 21 pontos, enquanto a Argentina, já classificada para o Mundial, se isola na liderança com 31.



O jogo

O Brasil fez um primeiro tempo para se esquecer. Com início avassalador, a Argentina fez 2 a 0 em menos de 15 minutos com gols de Julián Álvarez, aos três minutos, e Enzo Fernández, aos 13. No lance do segundo gol, os argentinos trocaram passes por 1 minuto e 33 segundos, e colocaram a seleção brasileira na roda. Teve até grito de "olé".

Apesar de inofensivo, o Brasil ainda descontou com Matheus Cunha, aos 26, após falha do zagueiro Romero. Porém, a seleção brasileira não demonstrou sinais de reação mesmo após o gol e ainda viu a situação piorar após Mac Allister marcar o terceiro dos argentinos. Pouco antes, Thiago Almada teve outra chance, mas Bento defendeu.

Após o terceiro gol da Argentina, o clima esquentou no Monumental de Núñez. Tagliafico deu uma entrada mais forte em Raphinha e o tempo fechou, com direitos a empurrões e discussão entre os jogadores. Houve uma nova confusão ainda dentro de tempo após o árbitro encerrar a etapa inicial, mas logo a turma do "deixa disso" resolveu a situação.

Já na etapa final, a Argentina diminuiu o ritmo e administrou o resultado, mas envolveu a seleção brasileira e criou oportunidades para aumentar o placar. Julián Álvarez quase transformou a vitória em goleada após falha de Murillo, mas Bento defendeu. O Brasil, por outro lado, chegou a assustar somente em uma bola parada com Raphinha, que acertou o travessão.

Sem conseguir demonstrar qualquer tipo de reação, a seleção brasileira parecia aceitar que sofreria o quarto gol a qualquer momento. Giuliano Simeone entrou em campo aos 22 e, três depois, transformou a vitória em goleada para delírio dos torcedores no Monumental. Os argentinos ainda criaram outras oportunidades e, por pouco, não fizeram o quinto, para a sorte dos brasileiros. Vexame histórico.



Argentina x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - 14ª rodada

Data: 25/03/2025

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Medina); Paredes (Palacios), Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister (Nico Paz) e Thiago Almada (Giuliano Simeone); Julián Álvarez (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni

Brasil: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Guilherme Arana; André (Ederson), Joelinton (João Gomes) e Rodrygo (Endrick); Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha (Savinho). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Andre Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Gols: Julián Álvarez (1-0), Enzo Fernández (2-0), Matheus Cunha (2-1), Mac Allister (3-1), Giuliano Simeone (4-1)

Cartões amarelos: Tagliafico, Thiago Almada, Otamendi e Enzo Fernández (ARG); Murillo, Raphinha, André, Léo Ortiz e Endrick (BRA)