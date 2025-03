Brasil foi goleado pela Argentina, no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias - AFP

Publicado 25/03/2025 23:41

Rio - O Brasil sofreu um vexame histórico no Monumental de Núñez. Após 66 anos, a seleção brasileira voltou a perder por 4 a 1 para a Argentina com a derrota desta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A última vez que a Argentina venceu o Brasil por 4 a 1 foi no Sul-Americano de 1959. Além disso, a seleção brasileira voltou a sofrer uma derrota com pelo menos três gols de diferença para os argentinos após 61 anos. Em 1964, foi derrotado por 3 a 0, na Taça das Nações.

A maior derrota no clássico continua sendo a goleada por 6 a 1 na Copa Roca, em 1940. Embora não tenha sofrido a pior derrota da história da rivalidade, o técnico Dorival Júnior segue pressionado e não deve permanecer no cargo para a Copa do Mundo de 2026

Com a derrota, a seleção brasileira caiu para quarto, com 21 pontos, enquanto a Argentina, já classificada para o Mundial, se isola na liderança com 31. Os próximos compromissos do Brasil serão em junho, contra Equador e Paraguai, nos dias 4 e 9, respectivamente.