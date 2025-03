Marquinhos lamentou a goleada para a Argentina e dividiu culpa com Dorival Junior - AFP

Publicado 25/03/2025 23:25 | Atualizado 25/03/2025 23:42

Rio - O Brasil sofreu uma derrota histórica para a Argentina. A seleção brasileira foi goleada por 4 a 1, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, e pela primeira vez na história sofreu quatro gols nas Eliminatórias. Após a partida, o capitão Marquinhos reconheceu as dificuldades e dividiu a culpa com o técnico Dorival Junior.

"É difícil de falar. Dói muito perder assim. É uma divisão de culpa, isso não pode acontecer. Temos que ter a cabeça no lugar para sair dessa situação difícil. Sabemos da força do nosso grupo e vamos encontrar um jeito de sair dessa", disse Marquinhos.



A derrota para a Argentina aumenta a pressão sobre o técnico Dorival Junior. O treinador está ameaçado no cargo e não deve permanecer para a Copa do Mundo de 2026 , mas a CBF não pretende realizar uma troca no comando antes do Mundial de Clubes de 2025. Marquinhos, no entanto, reconhece que os jogadores também não estão no melhor nível.

"Não existe uma fórmula secreta que você vai fazer uma escolha e vai dar certo. São momentos. Não dá para falar do Dorival. Deveríamos fazer algo melhor e temos que dividir a culpa. Temos que ter a humildade de reconhecer que não estamos no nosso melhor nível e trabalhar para sair dessa situação", afirmou.

Com a derrota, a seleção brasileira caiu para quarto, com 21 pontos, enquanto a Argentina, já classificada para o Mundial, se isola na liderança com 31. Os próximos compromissos do Brasil serão em junho, contra Equador e Paraguai, nos dias 4 e 9, respectivamente.