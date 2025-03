Bolívia e Uruguai empataram sem gols - Aizar Raldes / AFP

Publicado 25/03/2025 20:30

Rio - Atual campeã mundial, a Argentina está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Com o empate sem gols entre Bolívia e Uruguai, nesta terça-feira (25), numa altitude de mais de quatro mil metros, a seleção albiceleste garantiu a vaga antes de entrar em campo contra o Brasil, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias.

Na altitude da cidade de El Alto, a Bolívia tentou de tudo, mas não conseguiu furar a defesa uruguaia. O goleiro Rochet teve grande atuação e foi o principal destaque da partida, conseguindo segurar a pressão boliviana. Ramiro Vaca teve boas oportunidades e chegou até acertar uma finalização na trave, mas não conseguiu estufar as redes do Uruguai.

Com o empate, o Uruguai chegou aos 21 pontos e ocupa momentaneamente o quarto lugar. Já a Bolívia é a sétima colocada, com 14. Já classificada, a Argentina lidera com 28 pontos e ainda enfrenta o Brasil, que está em terceiro, com 21.

Nas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Uruguai enfrenta Paraguai e Venezuela, enquanto a Bolívia encara Venezuela e Chile. Os próximos jogos serão realizados em junho, nos dias 5 e 10.