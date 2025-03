Wesley em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/03/2025 18:50

Rio - Destaque do Flamengo na temporada, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, é a bola da vez do clube carioca para uma grande venda. De acordo com informações do portal "GE", a diretoria rubro-negra acredita que irá conseguir vender o jovem por 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 246 milhões).

A aposta é que as convocações para a seleção brasileira mais a disputa do Mundial de Clubes deverão fazer os clubes europeus oferecerem esta quantia pelo jogador. O técnico Filipe Luís, inclusive, já deixou claro que acredita que Wesley será vendido no meio do ano.

"Está bonito de ver ele jogar, né? O Wesley joga muito. Eu não falei para vocês, mas hoje ele marcou por muitos momentos o titular da seleção brasileira que é o Igor Jesus como se ele não fosse nada! Marca os jogadores que passam por ele... isso na defesa, sem falar no ataque! Ele está em um nível muito alto. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, o Gerson botou ele em baixo do braço e está guiando ele. Em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar e não vai dar para manter", afirmou Filipe Luís em coletiva em fevereiro.

Revelado pelo Flamengo, Wesley se profissionalizou em 2023 e se tornou titular da equipe carioca no ano passado. Ele conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e dois Estaduais pelo Rubro-Negro.