Gerson sentiu dores na coxa esquerda na vitória sobre a Colômbia e, na sequência, foi cortado da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2025 17:32

No entanto, de acordo com o Rubro-Negro, o camisa 8 apresenta um quadro de desgaste físico e fará trabalhos específicos no CT George Helal.

Já Arrascaeta teve lesão confirmada no músculo adutor da coxa direita e iniciará tratamento para retornar o mais rapidamente possível aos gramados. O camisa 10, que saiu aos 41 minutos na derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Argentina, também retornou ao clube de forma antecipada nesta data Fifa e ficou de fora do duelo com a Bolívia

Bruno Henrique, que não participou das finais do Carioca por causa de um problema na posterior da coxa direita , começou os treinamentos em campo com a preparação física.

Sendo assim, para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã, contra o Internacional, Filipe Luís pode não contar com o trio. Arrascaeta é baixa confirmada e, Bruno Henrique e Gerson, dúvidas.