João Gomes em treino da SeleçãoDivulgação / CBF

Publicado 21/03/2025 13:01

Rio - O técnico Dorival Júnior realizou quatro mudanças na lista de convocados para o jogo contra a líder Argentina, na terça-feira (25), às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O goleiro Weverton, do Palmeiras, o zagueiro Beraldo, do PSG, e os meias João Gomes, do Wolverhampton, e Éderson, da Atalanta, foram chamados para substituir os cortados.

O quarteto irá ocupar os lugares de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. O zagueiro do Arsenal e o meia do Newcastle receberam segundo cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Já o meia do Flamengo segue com dores na região posterior da coxa esquerda, enquanto o goleiro do Liverpool sofreu um choque de cabeça e precisará seguir o protocolo de concussão da Fifa.

Alisson se chocou com o zagueiro Davidson Sanchéz, da Colômbia, que chegou a desmaiar. Ambos foram substituídos através da substituição extra do protocolo de concussão da Fifa. O goleiro brasileiro encontra-se bem e não relata nenhuma queixa clínica, mas cumprirá a regra da entidade máxima e retornará para o seu clube para dar sequência ao processo de recuperação.

Com a vitória, o Brasil chegou a 21 pontos e assumiu a segunda colocação nas Eliminatórias.