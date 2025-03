Carlos Alcaraz em campo pelo Everton - Paul Ellis / AFP

Carlos Alcaraz em campo pelo EvertonPaul Ellis / AFP

Publicado 24/03/2025 14:57

Rio - O Everton-ING decidiu executar a cláusula de compra para ficar em definitivo com o meia Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo desde janeiro. A informação foi dada pela TV argentina TyC Sports.

Para contratar Alcaraz em definitivo, o time inglês desembolsará cerca de R$ 112 milhões ao Flamengo. Com isso, o time carioca recuperará os 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) investidos em setembro na contratação do meia argentino, a mais cara da história do clube.

Até o momento, Alcaraz disputou oito partidas pelo Everton, anotando um gol e uma assistência. Seu vínculo com o clube da Premier League será de quatro anos.

Alcaraz chegou ao Flamengo cercado de expectativas após o alto investimento da diretoria. No entanto, não conseguiu se firmar e fez apenas 19 jogos pelo Flamengo, com três gols e duas assistências. Deixou o clube após o diretor de futebol José Boto e o técnico Filipe Luís entenderem que ele não se encaixaria no modelo de jogo da equipe.