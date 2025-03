Jorginho com a camisa do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Publicado 24/03/2025 07:30

Rio - A passagem do volante Jorginho, de 33 anos, pelo Brasil foi positiva pelo Flamengo. O jogador irá ouvir outras propostas, mas decidiu priorizar a oferta do clube carioca. Ele tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. As informações são do portal "GE".

O ítalo-brasileiro e seu staff só irão tomar decisões concretas somente após as quartas de final da Liga dos Campeões. O Arsenal enfrenta o Real Madrid no dias 8 e 16 de abril. Este é o período também que os mercados de transferências se abrem.

Além do Flamengo, o staff de Jorginho monitora propostas da França, da Itália e de times árabes. Os representantes do volante prepararam uma apresentação do plano de carreira para os próximos anos, com ênfase no financeiro. Um valor pré-definido será apresentado a todos os clubes interessados.

Os números apresentados ao Flamengo são considerados de "padrão europeu", visto que o staff de Jorginho entende que ele ainda tem mercado no Velho Continente. A oferta é por três temporadas de contrato.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, jamais atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira no Hellas Verona, depois atuou pelo Napoli, e foi contratado pelo Chelsea em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela Itália, e a Liga dos Campeões do mesmo ano pelo Chelsea.