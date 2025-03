Situação de Dorival é delicada - AFP

Situação de Dorival é delicadaAFP

Publicado 26/03/2025 08:30

Rio - A goleada da seleção brasileira para a Argentina fez a CBF iniciar a discussão sobre uma possível mudança no comando técnico do Brasil. A pressão sobre Dorival Júnior chegou ao seu ponto máximo e uma troca está sendo avaliada pelo presidente Ednaldo Rodrigues. As informações são do portal "GE".

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que tem contrato até junho de 2026, é o favorito do mandatário. O italiano chegou a ter um acordo anunciado pela CBF em junho de 2023, porém, o veterano renovou o seu contrato com o clube espanhol e não assumiu a Seleção.

Outra possibilidade é Filipe Luís. O jovem treinador do Flamengo é bem avaliado pela CBF, mesmo tendo começado sua carreira no profissional do Rubro-Negro há apenas cinco meses. Ele tem três títulos e apenas uma derrota no clube carioca.

Dorival comandou a seleção brasileira em 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Com ele, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América e atualmente ocupa o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.