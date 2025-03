Galvão Bueno ficou indignado com postura da Seleção - Reprodução / Instagram

Galvão Bueno ficou indignado com postura da SeleçãoReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2025 07:00 | Atualizado 26/03/2025 07:18

Rio - A goleada sofrida pela seleção brasileira por 4 a 1 contra a Argentina, em Buenos Aires, causou revolta e indignação entre muitos torcedores. O narrador Galvão Bueno utilizou seu perfil oficial no Instagram para criticar a atuação da equipe e desabafar.

"Em mais de 40 anos cobrindo a Seleção, a exceção do 7 a 1, eu nunca vi um jogo tão ruim do Brasil na minha vida. De um lado uma equipe campeã mundial, consolidada, bem treinada e que sabia o que queria. Do outro lado, desculpa Dorival, eu não gosto de pedir a cabeça de um treinador, mas um bando", disse Galvão.

A derrota para a Argentina foi a pior da seleção brasileira para a rival sul-americana desde 1959, quando a equipe perdeu pelos mesmos 4 a 1 para os adversários sul-americanas. O resultado aumenta a pressão sobre Dorival Júnior.

A Seleção está em quarto lugar nas Eliminatórias, atrás de Equador e Uruguai. Os próximos compromissos do Brasil será contra o Equador, fora de casa, e contra o Paraguai, em território nacional, na Datas Fifa de junho.