Dorival Júnior durante a partida entre Brasil e Argentina, no Monumental, pelas Eliminatórias - AFP

Dorival Júnior durante a partida entre Brasil e Argentina, no Monumental, pelas EliminatóriasAFP

Publicado 25/03/2025 23:59 | Atualizado 26/03/2025 00:13

foi goleado pela Argentina por 4 a 1, nesta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada. Após o jogo, o treinador brasileiro pediu desculpas pelo vexame. Rio - Nem o técnico Dorival Júnior teve palavras para explicar a pior derrota da história da seleção brasileira nas Eliminatórias. O Brasil teve mais uma atuação decepcionante enesta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada. Após o jogo, o treinador brasileiro pediu desculpas pelo vexame.

"A responsabilidade é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. Peço até desculpas ao torcedor brasileiro porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos e do que nós apresentamos. Foi uma noite muito complicada para todos nós", disse o técnico.

Foi a pior derrota do Brasil para a Argentina em 66 anos . A última vez que os argentinos venceram por 4 a 1 foi no Sul-Americano de 1959. Já a última vez que a seleção brasileira perdeu para os rivais por três gols de diferença aconteceu em 1964, na derrota por 3 a 0, na Taça das Nações. O treinador reconheceu o tamanho do resultado.

"É uma derrota marcante. Acredito muito no meu trabalho e no desenvolvimento de tudo. É um processo complicado e difícil. Mas não tenho dúvidas que encontraremos o caminho. Em todos os anos e vivência no futebol, talvez seja o momento mais delicado. Nunca desisto e sempre consegui caminhos importantes nos clubes que dirigi", afirmou.

A derrota para a Argentina aumenta a pressão sobre o técnico Dorival Junior. O treinador está ameaçado no cargo e não deve permanecer para a Copa do Mundo de 2026 , mas a CBF não pretende realizar uma troca no comando antes do Mundial de Clubes de 2025.

"A pressão é sempre grande. Tenho consciência de tudo o que representa e de tudo o que vinha sendo desenvolvido. Eu tenho que reconhecer o que foi a partida, o desenvolvimento da equipe adversária que mereceu o resultado. Não tivemos nenhum sentido de reação mesmo após o 2 a 1. Para todos nós é difícil explicar o resultado", finalizou.

Com a derrota, a seleção brasileira caiu para quarto, com 21 pontos, enquanto a Argentina, já classificada para o Mundial, se isola na liderança com 31. Os próximos compromissos do Brasil serão em junho, contra Equador e Paraguai, nos dias 4 e 9, respectivamente.