Com eles, uma motocicleta e uma réplica de pistola foram apreendidasDivulgação

Publicado 26/03/2025 06:52

Rio - Um assalto a um ônibus da linha 497, que faz o trajeto Penha x Laranjeiras, terminou com dois presos na madrugada desta quarta-feira (26), em Bonsucesso, na Zona Norte.



Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 22º BPM (Maré) localizaram os criminosos na Rua Dona Isabel logo após o roubo ao coletivo.



Com eles, foram apreendidos uma réplica de pistola e uma motocicleta. Além disso, dois celulares foram recuperados. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).

Em nota, o Rio Ônibus informou que conhece a importância das autoridades de segurança pública para garantir o direito de ir e vir da população. "É evidente a necessidade dessa atuação constante. A recorrência dos assaltos aos ônibus e a insegurança a qual a população está submetida nas vias públicas não podem ser mera estatística", disse em comunicado.

Outros casos

No dia 13 de março, passageiros e o motorista de um ônibus viveram momentos de terror durante outro assalto na Avenida Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte. Segundo testemunhas, os bandidos atiraram duas vezes dentro do coletivo, agrediram e ameaçaram as vítimas e ainda deram uma munição de "presente" ao condutor do veículo.

No dia seguinte, um criminoso foi preso após iniciar um assalto a um outro ônibus também na Avenida Brasil, altura de Benfica, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informação de que criminosos estariam a bordo da linha 378 (Marechal x Castelo). Em seguida, equipes da UPP Providência e do batalhão de São Cristóvão interceptaram o veículo na Avenida General Justo, no Centro do Rio, onde realizaram a prisão do suspeito.

No mês anterior, em 28 de fevereiro, um veículo de turismo vindo de São Paulo foi roubado na mesma via expressa, na altura de Ramos, Zona Norte. Os passageiros tiveram os pertences levados, e os autores do crime fugiram.