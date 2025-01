Passageiros e motorista deixaram a delegacia após serem ouvidos sobre assalto - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 09/01/2025 09:37 | Atualizado 09/01/2025 10:18

Rio - Passageiros e o motorista de um ônibus sofreram um assalto, na manhã desta quinta-feira (8), na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte do Rio. Criminosos abordaram o coletivo, roubaram pertences e fizeram ameaças, além de terem atirado dentro do veículo. Uma ocupante precisou ser levada para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam informações de um roubo em um ônibus da linha 4425D Barreto x Campo Grande, da Viação Mauá. No coletivo estavam o motorista e 15 passageiros, encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde relataram que tiverem os pertences levados pelos criminosos. As vítimas deixaram o local por volta das 9h20, após prestarem depoimento.

Segundo a delegacia, os ocupantes contaram terem sido abordados por três assaltantes, na altura do Mercado São Sebastião, e que sofreram constantes ameaças e agressões. Um passageiro chegou a levar uma coronhada na cabeça e um dos criminosos deu um tiro para o alto, como forma de intimidar as vítimas. Uma mulher passou mal e precisou ser socorrida para o Hospital Geral de Bonsucesso. Ainda não há informoção sobre o quadro de saúde dela.

Após roubarem as vítimas, os criminosos desembarcaram próximos ao Parque União, no Complexo da Maré, também na Zona Norte. Os agentes da Polícia Civil investigam o caso e realizam buscas por câmeras de segurança para identificar os assaltantes. Em entrevista ao 'Bom Dia Rio' da TV Globo, o motorista do ônibus, que não quis se identificar, lembrou os momentos de pânico e contou ter sofrido ameaças de morte.

"Assim que (os bandidos) entraram, já anunciaram o assalto de maneira truculenta, agredindo o pessoal, deram tiro dentro do carro e me ameaçaram o tempo todo. Disseram que eu não ia voltar para casa, que iam me dar um tiro na barriga. Ele realmente estava com arma, tanto que deu um tiro para mostrar que estava armado", relatou.

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do BPVE intensificou as abordagens a coletivos e agentes do serviço de inteligência estão realizando buscas para localizar e prender os bandidos. A reportagem de O DIA tenta contato com a Viação Mauá. O espaço está aberto para manifestação.