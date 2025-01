Estado do Rio de Janeiro registra primeiro caso de Dengue tipo 3 em 2025 - Divulgação

Publicado 09/01/2025 22:07 | Atualizado 09/01/2025 22:19

Rio - O estado do Rio de Janeiro teve o primeiro caso de dengue tipo 3 confirmado na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), a notificação é do município do Rio de Janeiro e a confirmação foi feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). Trata-se de uma mulher de 60 anos. O caso segue em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nos anos de 2023 e 2024 os sorotipos predominantes de dengue no país e no estado foram os sorotipos 1 (DENV1) e o 2 (DENV2). O sorotipo 3 não circula no estado do Rio de Janeiro desde 2007. Porém, no ano passado, foram registrados dois casos isolados: um em Paraty, na região da Costa Verde, e outro em Maricá, na Região Metropolitana II. Apesar da notificação do primeiro caso em 2025, o sorotipo 3 não circula de forma predominante no estado desde 2007, ou seja, existe uma grande parcela da população que nunca teve contato com este tipo da doença.

"O fato de surgir este ano mais um caso do sorotipo 3 é um ponto de atenção para redobrarmos os cuidados e continuarmos em alerta. Como o tipo 3 não circula no estado há muito tempo, existe uma boa parcela da população mais suscetível à doença. A Secretaria vai manter o monitoramento dos casos e definir ações específicas caso identifique a circulação no estado", afirmou a secretária estadual de Saúde, Claudia Mello.



Os sintomas da dengue tipo 3 são os mesmos dos tipos 1, 2 e 4, sendo os principais: febre alta (maior que 38°C); dor no corpo e articulações; náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça; manchas vermelhas no corpo.



Mais de 300 mil casos de dengue foram notificados em 2024



No ano passado, o estado do Rio viveu uma epidemia de dengue. Foram contabilizados 302.674 casos prováveis, 9.726 internações e 232 óbitos em todo o estado. Somente na cidade do Rio de Janeiro foram registrados 111.114 casos, na sequência, Volta Redonda, com 22.705 mil registros, e Campos dos Goytacazes, com 19.588 casos.



Para a Secretaria de Estado de Saúde o combate aos focos do aedes aegypti é a ação prioritária. O Governo do Rio, por meio da SES, vai manter o monitoramento de casos e a campanha "Contra a dengue todo dia", prevista no Plano de Contingência para Enfrentamento às Arboviroses, em apoio aos 92 municípios, com alertas e orientações sobre a doença.



Além disso, reforça informações à sociedade sobre prevenção, destacando a importância da vistoria semanal para evitar água parada em latas, garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas e pratos sob vasos de plantas.

Panorâma no Brasil

Dados do Ministério da Saúde mostram que, ao longo de todo o ano de 2024, o sorotipo da dengue que circulou de forma predominante no Brasil foi o 1, identificado em 73,4% das amostras que testaram positivo para a doença. "Estamos vendo uma mudança significativa para o sorotipo 3", destacou a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9).

Uma projeção feita com base nos padrões registrados em 2023 e 2024 no Brasil e apresentada pela pasta revela que a maior parte dos casos de dengue esperados para 2025 devem ser contabilizados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nessas localidades, é esperada uma incidência acima do que foi registrado ao longo do ano passado.

“O que a gente pode esperar para 2025? A gente continua com o efeito do El Niño e, portanto, com altas temperaturas e com esses extremos de temperatura. Também temos o problema da seca, que faz com que as pessoas armazenem água, muitas vezes, em locais inadequados. E isso também faz com que a proliferação de mosquitos possa acontecer”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde.



"O aumento da circulação do sorotipo 3 não entrou nessa modelagem", disse. "Não sabemos como ele vai se espalhar. Estamos fazendo esse monitoramento", completou Ethel. Segundo ela, nas últimas quatro semanas de 2024, 84% dos casos de dengue se concentraram nos estados de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Goiás e de Santa Catarina.