Cruzeiro recebia um evento comemorativo do Grupo MAGReprodução / Redes sociais

Publicado 09/01/2025 18:12

Rio - Um homem morreu, nesta quinta-feira (9), a bordo de um cruzeiro que saiu do porto do Rio de Janeiro a caminho de Búzios, na Região dos Lagos. Informações preliminares apontam que a vítima sofreu um mal súbito e foi encaminhada ao centro médico, mas não resistiu.

O hóspede era funcionário do Grupo MAG, que realizava um evento comemorativo no cruzeiro. Por causa da morte do colaborador, a celebração foi cancelada.

"Nosso compromisso com as pessoas e respeito à vida fazem parte, intrinsecamente, dos valores desta companhia, e por isso as festividades programadas foram canceladas. Lamentamos profundamente o ocorrido, e seguiremos nos solidarizando e oferecendo apoio integral à família, amigos, parceiros e demais colaboradores do nosso grupo", comunicou a empresa.

Por meio de nota, a MSC Cruzeiros confirmou que o passageiro recebeu atendimento imediato da equipe médica e se solidarizou com os familiares da vítima.

"Estamos cooperando totalmente com as autoridades relevantes em terra, que determinarão a causa do falecimento. Nossos pensamentos estão com a família e amigos neste momento muito difícil", informou.

A Marinha do Brasil instaurou um Inquérito Administrativo para Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas do ocorrido. A investigação será conduzida conforme os procedimentos previstos nas Normas da Autoridade Marítima, e as conclusões serão encaminhadas ao Tribunal Marítimo para julgamento e adoção de providências legais, caso sejam identificadas irregularidades.

Por fim, a corporação informou que uma perícia será realizada a bordo pela equipe de inspetores navais da CPRJ na próxima sexta-feira (10), após a liberação da embarcação pela Autoridade Sanitária (Anvisa).