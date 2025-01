Policial penal foi preso com drogas no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste - Arquivo / Agência O Dia

Policial penal foi preso com drogas no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona OesteArquivo / Agência O Dia

Publicado 09/01/2025 17:38 | Atualizado 09/01/2025 19:23

Marlos José do Nascimento Santana, Rio - O policial penal preso ao tentar entrar com drogas escondidas dentro da roupa no Complexo Penal de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste, foi demitido nesta quinta-feira (9). A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, menciona que ele foi demitido por descumprir várias regras, dentre elas valer-se do cargo para proveito pessoal e praticar atos que comprometam a função pública.

O caso aconteceu no Presídio Gabriel Ferreira Castilho, em junho de 2023. Na ocasião, Marlos José tentou entrar na unidade prisional com 600 gramas maconha escondida na meia e calça. Inspetores que trabalhavam no Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam o policial no momento em que ele chegava para assumir o plantão.

Um dia depois da prisão, o agente foi colocado em liberdade condicional. Desde então, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) afastou Marlos José de suas funções no presídio Bangu 3 e instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar o caso e determinar as medidas cabíveis.



A reportagem de O DIA não conseguiu contato com a defesa de Marlos José do Nascimento. O espaço está aberto para eventuais manifestações.