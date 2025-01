Marco Silvestre da Silva Filho e Cleir Pinto da Silva foram presos na noite de quarta-feira (8) - Divulgação

Publicado 09/01/2025 19:30 | Atualizado 09/01/2025 20:06

Rio - Mais dois integrantes de uma quadrilha especializada no roubo e desmanche de vans e micro-ônibus de turismo foram presos pela Polícia Civil, no fim da noite de quarta-feira (8), na Zona Oeste do Rio. Na madrugada anterior, outros quatro criminosos do mesmo bando também foram detidos.

De acordo com o setor de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Marco Silvestre da Silva Filho e Cleir Pinto da Silva tinham funções específicas dentro do esquema da quadrilha. Cleir foi identificado como responsável pelo carro usado pelos quatro suspeitos presos na madrugada anterior e atuava como "batedor", dirigindo à frente para alertar os comparsas sobre a presença de policiais.

A quadrilha estava sendo monitorada pela especializada há cerca de um mês e meio. Segundo os investigadores, eles têm envolvimento no roubo de, ao menos, sete veículos de uso de empresas de transporte público. A corporação afirma que as peças eram revendidas após o desmanche. A estimativa é de que os crimes provocaram um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões para o setor.

Quarteto preso na madrugada

Rodolfo Franco Pestana, Samara da Silva Lima, Victor Hugo Venâncio Martins dos Santos e Willian Teixeira Pires, presos na madrugada de quarta (8) foram autuados em flagrante por associação criminosa e porte ilegal de arma.

Rodolfo Franco Pestana – que também foi autuado em flagrante por uso de documento falso – já possuía diversas anotações criminais por crimes contra o patrimônio. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão por receptação e roubo.

As prisões fazem parte da segunda etapa da Operação Torniquete, que busca a repressão a roubos, furtos e receptação de cargas e veículos no estado. Segundo a Polícia Civil, desde setembro de 2024, as equipes já prenderam quase 300 pessoas – e recuperaram veículos e cargas.