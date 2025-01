Três criminosos desembarcam de carro para abordar vítima, com viatura ao fundo - Reprodução

Publicado 09/01/2025 17:31 | Atualizado 09/01/2025 19:25

Rio - Um carro foi roubado por criminosos armados a poucos metros de uma viatura da PM na Rua São Salvador, em Laranjeiras, na Zona Sul. O caso aconteceu no fim da noite desta quarta-feira (8) e foi registrado por câmera de segurança.



No vídeo, é possível ver o motorista estacionar o carro, modelo Jeep Renegade, na via, bem em frente à Praça São Salvador. Na sequência, os criminosos chegam em outro veículo. Três deles desembarcam do carro e abordam o motorista, que se preparava para retirar pertences do porta-malas.

Criminosos armados roubam carro a poucos metros de viatura da PM em Laranjeiras, na Zona Sul



A ação toda acontece a poucos metros de uma viatura da PM, que aparece ao fundo com o giroflex ligado. O roubo levou pouco mais de 30 segundos e aconteceu a cerca de 500 metros do Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que nenhuma equipe do 2°BPM (Botafogo), responsável pela região, foi acionada para o caso. Ainda assim, a corporação informou que, após tomar conhecimento do fato pelas redes sociais, reforçou o policiamento na região.



A PM informou ainda que mantém contato com membros de associações de moradores dos bairros de sua área de policiamento e lideranças da população local, por meio de reuniões e grupos de aplicativos de mensagenspara debater as principais demandas da região.



O caso foi registrado na 9ª DP (Catete) que investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, agentes da distrital ouviram as vítimas e fazem buscas para identificar os autores.