Os detidos foram levados para a sede da DRFA Reprodução

Publicado 08/01/2025 12:22 | Atualizado 08/01/2025 12:34

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, na madrugada desta quarta-feira (8), quatro integrantes de uma quadrilha especializada no roubo e desmanche de vans e micro-ônibus de turismo. A captura ocorreu no bairro de Sulacap, Zona Oeste do Rio, quando o grupo se preparava para roubar mais um veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o quarteto – que vinha sendo monitorado pela Inteligência da especializada há cerca de um mês e meio – tem envolvimento no roubo de, ao menos, sete veículos de uso de empresas de transporte público.

A corporação afirma que as peças eram revendidas após o desmanche, mas não deu detalhes sobre os destinos. A estimativa é de que os crimes provocaram um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões para o setor.

Identificados como Rodolfo Franco Pestana, Samara da Silva Lima, Victor Hugo Venâncio Martins dos Santos e Willian Teixeira Pires, os indivíduos foram encaminhados à DRFA, onde acabaram autuados em flagrante por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Rodolfo Franco Pestana – que também foi autuado em flagrante por uso de documento falso – já possuía diversas anotações criminais por crimes contra o patrimônio. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão por receptação e roubo.

As prisões são parte da segunda etapa da Operação Torniquete, que busca a repressão a roubos, furtos e receptação de cargas e veículos no estado. Segundo a Polícia Civil, desde setembro de 2024, as equipes já prenderam quase 300 pessoas – e recuperaram veículos e cargas.