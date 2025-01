Cruzeiro onde homem foi preso está atracado no Porto do Rio - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 08/01/2025 12:55 | Atualizado 08/01/2025 12:56

Rio - Um homem procurado pelo crime de violência doméstica foi preso, na manhã desta quarta-feira (8), em um cruzeiro no cais do Porto, na Zona Portuária. Alvo de um mandado de prisão, o autor estava a bordo do navio quando agentes da Polícia Federal o identificaram.

Segundo a corporação, os policiais do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) faziam um trabalho de fiscalização e controle dos passageiros da embarcação. Durante a ação, os agentes verificaram que o homem era procurado pelo crime.

Após ter sido preso, ele foi conduzido para Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde foi feito o registro do caso. Em seguida, o homem deve ser encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.