Gato ficou dois dias presos em tubulação na Zona SulDivulgação

Publicado 08/01/2025 19:53

Rio - Um gato que ficou preso dentro de uma tubulação por dois dias foi resgatado, nesta quarta-feira (8), em Botafogo, na Zona Sul. Uma moradora descobriu o animal depois de ouvir os miados.

Uma equipe da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos teve que abrir o duto, que fica na passagem subterrânea da Praia de Botafogo, na altura da Fundação Getúlio Vargas, para realizar o resgate.

"O bichinho estava em agonia, preso desde segunda-feira (6), desesperado. Os moradores nos procuraram porque não estavam tendo acesso para salva-lo. Tivemos que acionar a equipe de Conservação para ajudar no resgate, mas orientamos que fosse feito com muito cuidado, para não machucá-lo. A ação foi acompanhada por dois veterinários, que, mesma hora, examinaram o bichinho”, disse o secretário de Defesa e Proteção dos Animais, Luiz Ramos Filho.

O gatinho foi levado para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste, onde será avaliado pelos veterinários, vermifugado, vacinado, castrado e colocado para adoção.

"O resgate emocionante do gatinho é uma prova de que a Secretaria não é só de Conservação, mas também de Serviços Públicos. Nosso foco é a vida do Carioca e o gatinho é um cidadão do Rio. Estamos aqui, para servir, no que for necessário, para a cidade”, destacou o secretário de Conservação, Diego Vaz.