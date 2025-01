Pertences da vítima jogados no chão após ela esvaziar a bolsa para provar não ter roubado nada - Reprodução

Pertences da vítima jogados no chão após ela esvaziar a bolsa para provar não ter roubado nadaReprodução

Publicado 08/01/2025 20:32 | Atualizado 08/01/2025 21:43

Rio - Uma mulher denunciou ter sido acusada de roubo injustamente dentro de uma loja da Casa e Vídeo, em Copacabana, Zona Sul, na terça-feira (7). O caso foi registrado como constrangimento ilegal e encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Sandra da Silva de Carvalho, 52, contou que foi até a loja na Rua Figueiredo Magalhães para realizar um pagamento. Ao sair, foi abordada por um segurança que exigiu que ela abrisse a bolsa.

"O segurança veio na minha direção dizendo que eu tinha roubado na loja. Ele disse: 'Abre a sua bolsa e tira o que você roubou'. Eu respondi que não tinha roubado nada e ele mandou abrir a bolsa. Me acusando de roubo, coisa que eu não cometi. Abri minha bolsa, joguei tudo que tinha no chão, para ele ver que eu não tinha furtado nada", disse ao DIA.

No momento em que era cercada pelo segurança, uma assistente social e um jornalista que estavam no local prestaram apoio à vítima e filmaram a ação. Segundo Sandra, nenhum funcionário da loja, incluindo o gerente, se manifestou durante o episódio.

Crédito: arquivo pessoal pic.twitter.com/hCRe0sayLV — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2025

"Nem gerente, ninguém apareceu para fazer nada! É muito doloroso tudo que eu passei. A pior coisa é você levar uma fama de uma coisa que você não é! Eu quero justiça! Sou negra, mas sou uma negra trabalhadora, nunca roubei nada de ninguém, tudo que eu tenho conquistei com meu suor", desabafou.

A Polícia Civil informou que o crime foi registrado como constrangimento ilegal na 12ª DP (Copacabana), e que a tipificação tem como base a declaração da vítima, que não narrou ato explicitamente racista.

"Contudo, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que dará continuidade à investigação a fim de apurar todos os fatos", informou.

Por meio de nota, a Casa e Vídeo lamentou o ocorrido e expressou solidariedade à vítima. A empresa afirmou que realiza treinamentos contínuos com seus colaboradores para reforçar valores como respeito e ética.

"Estamos tomando providências para que casos como esse não ocorram novamente, entre elas: reforço dos treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores, abordando temas como diversidade, inclusão e respeito; os colaboradores envolvidos no incidente receberão as medidas disciplinares cabíveis, de acordo com a gravidade de suas ações e as políticas da empresa. Temos o compromisso de seguir melhorando, buscando que todas as nossas ações e colaboradores estejam alinhados com os princípios de respeito e inclusão que defendemos. À Sra. Sandra, mais uma vez, pedimos desculpas sinceras e nos colocamos à disposição", informou a empresa.