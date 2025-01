Ex-deputado estadual Márcio Pacheco tomou posse como novo presidente do TCE-RJ - Divulgação / TCE-RJ

Publicado 08/01/2025 18:34

Rio - O ex-vereador e ex-deputado estadual Márcio Pacheco tomou posse, nesta quarta-feira (8), como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Ele ocupará o cargo no biênio 2025-2026.

Conselheiro do TCE desde 2022, Pacheco foi vereador do Rio por duas legislaturas (2004 e 2008), atuou como secretário municipal da Pessoa com Deficiência e foi deputado estadual durante três mandatos (2010, 2014 e 2018).

Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, além de ter atuado como líder do Governo no parlamento.

"Meu principal objetivo é, junto aos meus pares, fazer com que o TCE-RJ seja ainda mais reconhecido como um lugar de diálogo, de escuta, atendimento humanizado e aprendizado. Queremos ser parceiros dos órgãos estaduais e dos municípios para a construção de um estado grandioso, desenvolvido e com justiça social", declarou Pacheco.

Durante a cerimônia, que teve a presença do governador Cláudio Castro (PL), também tomaram posse os conselheiros José Maurício de Lima Nolasco, como vice-presidente; e Rodrigo Melo do Nascimento, como corregedor-geral.

O conselheiro-substituto Marcelo Verdini Maia foi designado como presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ e e a conselheira-substituta Andreia Siqueira Martins será Ouvidora do órgão.