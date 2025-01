Vítima estava na calçada da Avenida Jansen de Melo - Reprodução / Redes sociais

Vítima estava na calçada da Avenida Jansen de MeloReprodução / Redes sociais

Publicado 08/01/2025 18:53

Rio - Os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investigam a morte de um homem que, até o momento, não foi identificado. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (8), no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, próximo à sede do 12º BPM (Niterói).

A vítima estava na calçada de uma borracharia na Avenida Jansen de Melo, em frente a uma das entradas da comunidade do Sabão. A suspeita é de que o homem tenha sido morto no interior da comunidade e, em seguida, levado até a via. A Polícia Civil, no entanto, segue investigando para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 12º BPM (Niterói) localizaram o corpo e isolaram a área para a perícia da DHNSG.