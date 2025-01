Motoristas enfrentam bolsão d'água na Avenida Rei Pelé, na Zona Norte do Rio - Lucas Cardoso/O Dia

Publicado 08/01/2025 18:15 | Atualizado 08/01/2025 21:45

Rio - Uma forte chuva que atinge bairros da Zona Norte e do Centro do Rio causou transtornos para os cariocas que tentam voltar para casa no início da noite desta quarta-feira (8). Nas últimas cinco horas, choveu 55,8mm no Grajaú e 38,6mm no Grande Méier.

O município do Rio entrou no Estágio 2, quando há risco de ocorrência de alto impacto, devido ao registro de chuva maior do que 25mm/h em pelo menos uma estação. O Centro de Operações Rio alerta motoristas para redobrar a atenção no trânsito. Devido à chuva, grandes congestionamentos afetaram as principais vias da Zona Norte.

Bolsões d'água

Há acúmulo de água na Rua Conde de Bonfim, na altura da Rua Itacuruçá, no sentido Usina. Na Avenida Rei Pelé, condutores também enfrentam bolsões d'água, na altura do Portão 2, no sentido Méier. Há bolsão d'água na Avenida Oswaldo Aranha, na altura da Praça da Bandeira. Às 18h20, o COR Rio alertou para outro bolsão d’água na Rua Haddock Lobo, na altura da Rua Engenheiro Leal, e na Boulevard 28 de Setembro, na altura da Rua Felipe Camarão, em Vila Isabel.

Chuva atinge demais regiões

O núcleos de chuva seguem atuando no norte da cidade, e também atingem a Baixada Fluminense e Região Metropolitana do Rio, na noite desta quarta-feira (8). Em Niterói, moradores reclamam de ruas alagadas no bairro Barreto.