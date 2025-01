Fábricas no Tanque, Taquara e na Cidade de Deus foram fechadas - Divulgação / Inea

Publicado 08/01/2025 18:32 | Atualizado 08/01/2025 19:44

Rio - Três fábricas de gelo clandestinas foram fechadas nesta quarta-feira (8) em uma operação conjunta da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em Jacarepaguá, Zona Oeste. A mobilização que aconteceu em parceria com a Polícia Civil e concessionárias de água e energia, também autuou uma quarta empresa pelo transporte irregular de resíduos.

Durante a operação, fiscais identificaram furto de água para abastecimento das fábricas clandestinas, além de poluição e possível contaminação do solo em fábricas no Tanque, Taquara e na Cidade de Deus.

Em uma das empresas autuadas, foi constatado que uma grande quantidade de chorume estava sendo despejada em galerias de águas pluviais. Um caminhão foi apreendido, e seis pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para prestar depoimentos.



"Esses crimes não afetam apenas o meio ambiente, mas também colocam em risco a saúde da população, que consumia produtos de origem irregular e duvidosa. Encorajamos a sociedade a denunciar práticas que comprometem o equilíbrio ambiental no estado", disse Bernardo Rossi, secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.



A operação contou com 13 equipes espalhadas pela região e teve início após denúncias recebidas pelo Inea. Todas as empresas envolvidas foram autuadas e interditadas. A Polícia Civil continuará as investigações para apurar os crimes ambientais.



Denúncias de práticas ilegais contra o meio ambiente podem ser feitas ao Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital). Também é possível utilizar o aplicativo Disque Denúncia Rio, disponível para Android e iOS, com a possibilidade de anexar fotos e vídeos de forma anônima.