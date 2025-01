Operação da Secretaria de Ordem Pública remove três construções comerciais irregulares no Recreio dos Bandeirantes - Seop/Divulgação

Publicado 08/01/2025 17:39

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) demoliu, nesta quarta-feira (8), três construções comerciais erguidas irregularmente no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A área sofre forte influência do crime organizado, que cobra taxas ilegais para comerciantes poderem trabalhar.

Os imóveis removidos não possuíam as devidas licenças para construção e não atendiam aos parâmetros urbanísticos vigentes para a região. De acordo com a Seop, desde 2022 essas construções estavam sendo fiscalizadas para que buscassem a legalização, o que não ocorreu. Em 2023 foi elaborado o laudo de vistoria, determinando a demolição dos imóveis.

Segundo informações obtidas por agentes da Prefeitura do Rio, os inquilinos desconheciam a irregularidade e pagavam R$ 6 mil de aluguel aos proprietários, que já haviam sido, inclusive, autuados pelas irregularidades.



Desde 2021 já foram realizadas cerca de 4.800 demolições de construções irregulares, sendo 70% em áreas que sofrem influência do crime organizado, causando um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão e 62 milhões aos responsáveis. A Prefeitura do Rio reforça que denúncias de construções irregulares podem ser feitas por meio do canal 1746.