Céu se manteve parcialmente encoberto no Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira (8), mas sem chuva - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 08/01/2025 15:53 | Atualizado 08/01/2025 16:03

Rio - Apesar da previsão de chuva em pontos isolados, o calor característico do verão carioca ainda marca presença na cidade do Rio. Nesta quarta-feira (8), o céu variou entre parcialmente nublado e encoberto em diferentes regiões da cidade. A chuva forte registrada em Bangu (7,4mm), na Zona Oeste, por volta das 13h, não se estendeu para outras áreas.

No Centro do Rio, por exemplo, o tempo permaneceu firme. A equipe de reportagem de O DIA percorreu a região neste mesmo horário e flagrou cariocas e turistas aproveitando o dia sem chuva. Muitos usavam chapéus para se proteger do sol ou optavam por roupas leves, como regatas, enquanto registravam momentos em frente aos monumentos históricos da região.



De acordo com o sistema Alerta Rio, esta quarta-feira foi marcada por pancadas de chuva fraca a moderada, especialmente no período da tarde. Os ventos oscilaram entre fracos e moderados, e terão maior intensidade à tarde e à noite. As temperaturas se mantiveram estáveis, com máxima de 29°C.



Previsão para os próximos dias

Para esta quinta-feira (9), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente, causado por um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste, deve trazer chuva fraca a moderada em pontos isolados a qualquer hora do dia. Em alguns momentos, essas chuvas podem ocorrer na forma de pancadas, principalmente à tarde e à noite. Os ventos seguirão entre fracos e moderados.



Na sexta-feira (10), ventos úmidos do oceano continuarão influenciando o tempo na cidade. A previsão é de nebulosidade variável e chuva fraca, isolada, concentrada na madrugada e manhã.



O fim de semana, porém, promete uma trégua. No sábado (11) e no domingo (12), o Rio terá céu com nebulosidade variável e sem previsão de chuva, proporcionando dias mais estáveis para cariocas e visitantes.