Elaine de Andrade Silva, de 25 anos, foi morta dentro de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Publicado 08/01/2025 17:36

Rio - Elaine de Andrade Silva, de 25 anos, foi sepultada na tarde desta quarta-feira (8), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A motorista de aplicativo foi assassinada a tiros pelo ex-marido, o militar da Marinha Jailton Nascimento Silva, de 35, que não aceitava o fim do relacionamento. Uma das hipóteses investigadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) indica que a mulher foi morta por ciúme.

Os corpos de Elaine e de Jailton foram encontrados nesta segunda-feira (6), dentro de uma residência em Duque de Caxias. De acordo com o apurado, o homem instalou câmeras de segurança na casa onde morava com a mulher. No entanto, continuou observando os equipamentos após o término e, no domingo (5), viu que Elaine estava com um novo namorado na residência. No dia seguinte, Jailton foi tirar satisfação com a ex e atirou contra ela.

Ao DIA, Liliam Valim, prima da vítima, destacou que Elaine era uma mulher forte que lutava por seus sonhos. A motorista deixou um filho, fruto da relação com Jailton. O casal estava separado há seis meses.

"Ele não aceitava (fim da relação). A Elaine era forte e guerreira. Uma mulher que trabalha como motorista de aplicativo na Baixada Fluminense só poderia ser das boas. Ela deixa como legado a perseverança e a fé que ela tinha. Forte como uma rocha e corajosa, ela ultrapassou preconceitos e deu a volta por cima. Era única e lutou muito pra virar a chave na vida dela. Era merecedora de tudo de mais maravilhoso", disse.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento de uma ocorrência policial envolvendo um militar da Força, lamentou e se solidarizou com os familiares de Jailton e Elaine. A corporação afirmou ainda que "presta o apoio necessário à família e acompanha as investigações policiais para a elucidação dos fatos".