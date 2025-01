Manifestantes utilizaram caçambas de lixo para tentar interromper o fluxo de carros - Reprodução

Publicado 08/01/2025 16:34 | Atualizado 08/01/2025 16:58

Rio - Um grupo de moradores tentou fechar as ruas Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, e Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel, após a morte de Antônio Alves da Costa, de 76 anos, nesta quarta-feira (8), no Morro São João, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) e 6º BPM (Tijuca) foram acionadas e impediram que os manifestantes interditassem as vias.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens carregando caçambas de lixo com papelões para as pistas, com objetivo de interromper o trânsito nas ruas.

Veja os vídeos:

Grupo tentou fechar as ruas Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, e Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel, após a morte de Antônio Alves da Costa durante tiroteio no Morro São João. Policiais militares foram acionados e impediram as obstruções das vias



Na manhã desta quarta-feira, houve um intenso tiroteio entre criminosos e policiais no Morro São João. Em nota, a PM informou que agentes da UPP São João realizavam uma ação de patrulhamento na comunidade quando foram atacados a tiros por bandidos que estavam em uma área de mata no alto do morro, dando início ao confronto.

Antônio foi atingido na Rua Barão do Bom Retiro , próximo a um dos acessos da comunidade. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia no local. Ainda segundo a PM, o policiamento está intensificado por tempo indeterminado no Morro São João e no Morro dos Macacos.

Guerra entre facções

As constantes trocas de tiros na região acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João , no Engenho Novo, que tentam invadir o Morro dos Macacos, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Na última segunda-feira (6), uma mulher foi baleada dentro de casa na região de Vila Isabel e diversos apartamentos nos arredores da comunidade foram atingidos por balas perdidas.