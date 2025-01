A vítima foi baleada na Rua Açaré, um dos acessos ao Morro São João - Google Stret View

Publicado 08/01/2025 10:36 | Atualizado 08/01/2025 16:46

Rio - O idoso Antônio Alves da Costa, de 76 anos, morreu ao ser baleado em um dos acessos ao Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte, durante um tiroteio entre policiais e criminosos na manhã desta quarta-feira (8). A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre traficantes rivais.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da UPP São João realizavam uma ação de patrulhamento na comunidade quando foram atacados a tiros por criminosos em uma área de mata no alto do morro, dando início a um tiroteio. Por fim, as equipes constataram que uma pessoa morreu ao ser atingida. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

"Cabe ressaltar que o policiamento está reforçado por tempo indeterminado nas comunidades do São João e no Morro dos Macacos", comunicou a PM.

Guerra entre facções

As constantes trocas de tiros na região acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, que tentam invadir o Morro dos Macacos, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.