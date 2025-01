Bala perdida atinge quarto de criança no Grajaú em meio à guerra no Morro dos Macacos - Rede Social

Bala perdida atinge quarto de criança no Grajaú em meio à guerra no Morro dos MacacosRede Social

Publicado 06/01/2025 08:57 | Atualizado 06/01/2025 10:31





O apartamento atingido fica no 12º andar, localizado no início da Rua Botucatu, esquina com a Rua Barão de Mesquita, no Grajaú. “Uma das minhas filhas poderia ter morrido. Não tem lugar seguro no Rio de Janeiro”, comentou o pai da criança.



No quarto, ainda é possível ver a parede cor de rosa que teve a tinta arrancada e a bala em meio aos ursos de pelúcia e desenhos de unicórnio. Por sorte, ninguém da família se feriu. Rio - Em meio à guerra entre criminosos no Morro dos Macacos , em Vila Isabel, na Zona Norte, um tiro atingiu o quarto de uma criança durante a noite deste domingo (5). Segundo imagens divulgadas pelo pai da menina nas redes sociais, o projétil passou pela janela, atingiu a parede e parou em cima da cama.O apartamento atingido fica no 12º andar, localizado no início da Rua Botucatu, esquina com a Rua Barão de Mesquita, no Grajaú. “Uma das minhas filhas poderia ter morrido. Não tem lugar seguro no Rio de Janeiro”, comentou o pai da criança.No quarto, ainda é possível ver a parede cor de rosa que teve a tinta arrancada e a bala em meio aos ursos de pelúcia e desenhos de unicórnio. Por sorte, ninguém da família se feriu.

fotogaleria



Apesar disso, o tiroteio deixou uma outra moradora baleada, que também estava dentro de casa. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí. A Polícia Militar reforçou o policiamento no local.



Também nas redes sociais, um outro morador filmou o momento em que um projétil atingiu uma árvore em frente a um prédio. Nas imagens, é visível a intensidade do tiroteio.



SINISTRO! Um seguidor da nossa página registrou o momento em que uma bala perdida que veio da guerra no Morro dos Macacos (TCP), em Vila Isabel, atingiu a janela de um prédio nas proximidades da comunidade.



Acompanhe: https://t.co/JAhIm11W09 pic.twitter.com/uCRWSZBKxU — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) January 6, 2025 Apesar disso, o tiroteio deixou uma outra moradora baleada, que também estava dentro de casa. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí. A Polícia Militar reforçou o policiamento no local.Também nas redes sociais, um outro morador filmou o momento em que um projétil atingiu uma árvore em frente a um prédio. Nas imagens, é visível a intensidade do tiroteio.

Segundo moradores, o confronto se estendeu por horas provocando pânico na comunidade e nos arredores. "Tiroteio ininterrupto há quase 1 hora no Morro dos Macacos. Aqui do Grajaú/Vila Isabel tá muito alto, muito assustador, imagina pra quem tá lá. Uma sinfonia macabra com vários tipos de armas, bombas, metralhadoras diferentes, guerra civil e ninguém liga. O Rio acabou", disse uma moradora.



"Uma insanidade o tiroteio que está ocorrendo neste momento. Uma guerra sem fim. Moro no Grajaú há uns 14 anos e nunca vi algo assim. Não devo completar os 15 anos aqui, sem condições para isso”, relatou outra.



"Eu moro no Rio de Janeiro tem 28 anos e nunca vi um tiroteio como este que está tendo agora no Morro dos Macacos", explicou mais uma. "Está parecendo a faixa de Gaza, é tiroteio 24 horas por dia, não tem paz”, afirmou outro comentário.

Disputa de território

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.

As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo.

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas.