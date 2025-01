Moradores filmaram os momentos de terror de dentro de casa - Reprodução

Publicado 06/01/2025 06:40 | Atualizado 06/01/2025 07:12

Rio - A guerra entre criminosos rivais no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, voltou a deixar moradores no meio do fogo cruzado entre a noite de domingo (5) e madrugada desta segunda-feira (6). Segundo relatos, o intenso tiroteio se estendeu por horas e provocou momentos de terror na região. No confronto, uma mulher foi baleada dentro de casa.

A vítima foi encaminhada até o Hospital Federal do Andaraí. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para checar a entrada da mulher na unidade. No local, a equipe foi informada que ela foi atingida durante o confronto entre criminosos da comunidade dos Macacos e São João. A ocorrência foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel).

Ainda segundo a corporação, PMs da 11ª UPP (Macacos), 6º BPM (Tijuca), da 6ª UPP (São João) e do 3º BPM (Méier) reforçaram o policiamento na região.



Nas redes sociais, testemunhas alegam que os tiros foram ouvidos para além da comunidade. "Tiroteio ininterrupto há quase 1 hora no Morro dos Macacos. Aqui do Grajaú/Vila Isabel tá muito alto, muito assustador, imagina pra quem tá lá. Uma sinfonia macabra com vários tipos de armas, bombas, metralhadoras diferentes, guerra civil e ninguém liga. O Rio acabou", disse uma moradora.



"Uma insanidade o tiroteio que está ocorrendo neste momento. Uma guerra sem fim. Moro no Grajaú há uns 14 anos e nunca vi algo assim. Não devo completar os 15 anos aqui, sem condições para isso”, relatou outra.

"Eu moro no Rio de Janeiro tem 28 anos e nunca vi um tiroteio como este que está tendo agora no Morro dos Macacos", explicou mais uma. "Está parecendo a faixa de Gaza, é tiroteio 24 horas por dia, não tem paz”, afirmou outro comentário.

Ainda nas redes, imagens registraram intensidade do confronto. Veja vídeos:

Disputa por território

As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.



A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. Dados do Instituto Fogo Cruzado, em 2024, apontam que em 2024, ao todo foram 68 confrontos na região até o dia 12 de dezembro, que deixaram 11 mortos e 9 feridos.

Em meio a guerra, no final do ano passado, um vídeo que circulou nas redes sociais mostra simpatizantes do CV, trafegando pelas vielas da comunidade gritando palavras de comemoração após, segundo relatos da internet, terem assumido o controle da região.

No último dia 29, na Rua Senador Nabuco , uma bala perdida atingiu a geladeira de uma moradora e, por pouco, ninguém se feriu. Na imagem divulgada pela moradora, foi possível ver que o projétil quebrou o vidro da janela e invadiu a cozinha. No dia seguinte, devido ao clima de tensão nos arredores da comunidade, o Colégio Pedro II, em nota oficial, informou que foi obrigado a cancelar as aulas como medida preventiva