Publicado 07/01/2025 00:00

Após fim de ano conturbado com disparada do dólar e inflação acima do teto da meta, Lula cancela férias de Haddad e convoca ministro para reunião. Experiente, presidente sabe que bom desempenho econômico será crucial para tentativa de reeleição em 2026.

Justiça brasileira abre investigação contra soldado israelense por supostos crimes de guerra e gera nova crise diplomática. Decisão revoltou políticos de Israel, que acusam governo Lula de antissemitismo e conluio com apoiadores de grupos terroristas.